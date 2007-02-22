Canon создала новую профессиональную камеру (фото)
17:21, 22 февраля 2007Наука и IT
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Скорость съемки достигает 10 кадров в секунду
|EOS 1D Mark III. Фото АР
Canon EOS 1D Mark III является усовершенствованной версией предыдущей топовой камеры от Canon, MkII N. В отличие от 8-мегапиксельного предшественника, Mark III оснащена не одним, а двумя процессорами обработки изображений DIGIC III, что позволит камере делать снимки быстрее. Скорость съемки новой 1D достигает 10 кадров в секунду.
Камера оснащена трехдюймовым жидкокристаллическим дисплеем с функцией Live View (позволяет использовать ЖКД в качестве видоискателя). Модернизации подвергся и сам видоискатель, который, по словам разработчиков, стал "ярче и шире".
Стоимость Canon EOS 1D Mark III составит около полумиллиона йен (4132 доллара).
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