Лондон с Нью-Йорком соединит маршрутная ракета (фото)

NASA объединила усилия с Virgin Galactic для того, чтобы изучить возможности создания сверхзвуковой ракеты для пассажирских перевозок, об этом пишет газета The Times. Такой аппарат сможет преодолевать расстояние от Лондона до Нью-Йорка менее чем за два часа.

Американское агентство NASA поделится своим опытом в области космических исследований с компанией Virgin , занимающейся космическим туризмом, в обмен на помощь в тестировании оборудования и подготовку астронавтов на борту SpaceShipTwo, британского корабля, который в 2008 году начнет испытательные полеты.

Компания Virgin Galactic планирует перевезти своих первых пассажиров уже в 2009 году. Двести человек, которые совершат полет на высоте 130 километров над земной поверхностью, уже забронировали места и внесли депозиты. Полет продолжительностью в два с половиной часа обойдется им по 100 тысяч фунтов стерлингов. Путешествие будет включать 5-минутную экскурсию в невесомость: ракета поднимется так высоко, что пассажиры смогут увидеть Землю из космоса.

Управлять SpaceShipTwo будет пилот Virgin Galactic Алекс Тай. По его словам, разработка сверхзвукового летательного аппарата, который сможет перевозить пассажиров с одного континента на другой, может занять десять лет, стоимость проекта - 1 миллиард фунтов.

Лента.ру