Путин назвал прошлый год прорывным для развития Рунета

Прошлый год стал прорывным для распространения интернета в России. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. По его словам, регулярный доступ к Сети имеет пятьдесят миллионов человек, то есть треть населения страны.

Около года назад, выступая на Российском интернет-форуме, президент Дмитрий Медведев заявлял, что в России 40 миллионов пользователей Сети. Таким образом, за год число рунетчиков выросло на 10 миллионов человек.

Эти данные расходятся с информацией других исследователей. Так, по данным TNS Россия, в феврале 2009 года в интернет в России хотя бы раз зашли 27,4 миллиона человек. Если данные правительства и TNS корректны, то примерно половина пользователей Рунета заходит в Сеть реже чем раз в месяц. Ежедневно в интернет, по информации TNS, заходит 11,1 миллиона россиян. По данным же фонда "Общественное мнение", полугодовая аудитория Рунета составляет около 34 миллионов человек.

Лента.ру