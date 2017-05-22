Изобретатели из Дании сделали деревянный мотоцикл на топливе из водорослей (видео)
Теперь изобретатель настроились собрать космический корабль из дерева.
Знаменитый изобретатель из Дании Ритсерт Манс прославился тем, что делает уникальные вещи буквально из ничего. Сложно представить, что кому-то в голову придет создать деревянный мотоцикл на водорослях, но датчанин сумел это сделать, пишет nation-news.ru.
На помощь изобретателю пришел другой специалист, который уже долгое время работает над производством экологического топлива. Для мотоцикла из дерева выбрали водоросли. Энтузиасты долгое время создавали систему для выращивания водорослей для топлива и добились своего.
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«Деревянный конь» отлично чувствует себя, поглощая субстанцию из водорослей, и развивает довольно высокую скорость. Теперь изобретатель настроились собрать космический корабль из дерева.