Изобретатели из Дании сделали деревянный мотоцикл на топливе из водорослей (видео)

Знаменитый изобретатель из Дании Ритсерт Манс прославился тем, что делает уникальные вещи буквально из ничего. Сложно представить, что кому-то в голову придет создать деревянный мотоцикл на водорослях, но датчанин сумел это сделать, пишет nation-news.ru.

На помощь изобретателю пришел другой специалист, который уже долгое время работает над производством экологического топлива. Для мотоцикла из дерева выбрали водоросли. Энтузиасты долгое время создавали систему для выращивания водорослей для топлива и добились своего.

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«Деревянный конь» отлично чувствует себя, поглощая субстанцию из водорослей, и развивает довольно высокую скорость. Теперь изобретатель настроились собрать космический корабль из дерева.