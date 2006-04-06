Ferrari занялась модернизацией своих болидов (фото)

По итогам первых трех гонок сезона 2006 года команда Формулы-1 Ferrari решила модернизировать собственные болиды. Как ожидается, к следующей гонке, которая пройдет в Имоле, автомобиль Михаэля Шумахера будет заметно отличаться от машины, на которой он ездил в Австралии.

В частности, болид получит кузов с улучшенной аэродинамикой, усовершенствованный и более надежный мотор, а также переделанные переднюю и заднюю подвески, и даже новые покрышки от Bridgestone. К тестам обновленной машины Шумахер планирует приступить уже на следующей неделе в Барселоне.

Руководитель гоночной команды Ferrari Жан Тодт заявил следующее: "Я думаю, что мы сможем быть конкурентоспособны в Имоле. Но вот насколько конкурентоспособны мы будем – это нам еще предстоит выяснить. Многое также зависит и от наших противников. Мы не единственные, кто занимается улучшением свои болидов".

Лента.ру