Ученые установили, что тяжелые болезни можно вылечить, "обманув" нервную систему человека

Такое мнение высказали ученые, передает Би-би-си. В ходе экспериментов над животными ученые закрепляли вокруг нерва миниатюрные силиконовые накладки с электродами, а затем воздействовали на него с помощью источника питания.

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Результаты одного из проведенных тестов показали, что это может помочь при лечении сахарного диабета второго типа, когда тело человека игнорирует гормон инсулин.

Ученые сосредоточили свое внимание на наборе химических сенсоров, находящихся рядом с сонной артерией. Эти сенсоры замеряют уровень сахара и инсулина в крови, а затем при помощи нервных сигналов посылают эти данные в мозг, чтобы тот смог координировать реакцию организма на уровень глюкозы.

"Нейронные сигналы возрастают при диабете второго типа. Поэтому когда мы блокировали эти сигналы у больных диабетом лабораторных крыс, чувствительность их тел к инсулину восстановилась", - рассказал Крис Фамм, вице-президент GlaxoSmithKline по биоэлектронике.

Судя по данным первых исследований, тот же принцип должен работать и в случае других заболеваний.

"Это не какое-то узкоспециальное открытие, это потенциально может стать совершенно новым типом терапии", - считает Фамм. Однако он также подчеркивает, что пока исследования дают ученым лишь поверхностную картину того, как нервные сигналы воздействуют на поведение человеческого тела.

Исследователи полагают, что это не просто вопрос "включения и выключения" каких-то нервов - здесь имеют значение и объем, и ритм нервных сигналов.

И даже если такой метод лечения возможен в теории, то для его практического применения придется проделать огромную работу.

Наборы для "обмана" нервной системы должны быть миниатюрными, индивидуально подстраиваемыми под нервы каждого пациента, достаточно прочными и иметь мощную батарейку. "Я думаю, что через 10-20 лет такие небольшие и высокоточные наборы можно будет выдавать прямо на приеме у врача", - считает Фамм.

"Биоэлектронная медицина - это новая эра в терапии. Успех в этой области будет зависеть от слияния глубоких познаний в биологии болезней и новейших сверхминиатюрных технологий, - говорит технический директор Verily Брайан Отис. - Это позволит нам применять наши знания в области маломощных, миниатюрных способов анализа данных для потенциального лечения многих заболеваний с более высокой точностью и лучшими результатами".

Компания Galvani Bioelectronics планирует получить разрешение на использование новой методики лечения уже через 7 лет. За разработками также стоят GlaxoSmithKline и Verily (ранее - часть Google, Life Sciences).