Volkswagen впервые показал прототип новой серийной модели (фото)

Компания Volkswagen распространила первые официальные фотографии концептуального автомобиля VW Iroc, который является предсерийным прототипом будущей серийной модели VW Scirocco. Судя по этим снимкам, новый Scirocco будет представлять собой трехдверный хэтчбек, а не купе, как планировалось ранее. Правда по сравнению с VW Golf V, на базе которого построена эта новинка, она будет отличаться большим наклоном передних и задних стоек кузова, а также куда более агрессивным дизайном кузова.

В версии для VW Iroc платформу Golf V удлинили на 10 сантиметров, а габаритная длина концепт-кара, по сравнению с серийным хэтчбеком, выросла на 36 миллиметров. Кроме того, новинка еще и на 41 миллиметр шире, чем Golf. Наконец, Iroc оснащен 19-дюймовыми колесными дисками и полностью отличается от базовой модели внешне.

В частности, у концепт-кара оригинальное решение передней части кузова, с огромной решеткой радиатора, обрамленной серебристым пластиком, и хищными фарами головного света. По сравнению с базовым хэтчбеком, Iroc совсем иначе выглядит в профиль - у него более длинный капот и покатая линия крыши. Наконец, новинка получила мускулистые выштамповки в районе передней и задней колесных арок.

Под капотом у VW Iroc уже знакомый 1,4-литровый двигатель TSI, оснащенный турбонаддувом и механическим нагнетателем, мощность которого в данном случае довели до 210 лошадиных сил. Однако, по информации некоторых источников, серийная модель будет оснащаться целой гаммой таких моторов, мощностью от 140 до 210 лошадиных сил, а также одним или двумя турбодизелями.

Официальная премьера концептуального VW Iroc состоится ближайшей осенью, в рамках Парижского автосалона. Серийная модель будет представлена в 2007 году - либо весной, на автошоу в Женеве, либо осенью, на очередном Франкфуртском автосалоне.

Автолента.ру