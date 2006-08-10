Компания Nikon представила новую зеркальную фотокамеру

Компания Nikon официально представила новую десятимегапиксельную зеркальную фотокамеру D80, первая информация о которой появилась еще в июле.

Как и ожидалось, новинка является заменой модели D70, выпускавшейся уже несколько лет. Nikon D80 использует матрицу формата DX с разрешением 10,2 мегапикселя. Камера может использоваться с любыми объективами серий AF Nikkor и DX Nikkor.

Одним из главных преимуществ D80 в компании называют систему обработки изображений с высоким разрешением, позаимствованную у новейших профессиональных цифровых зеркальных фотокамер.

Система обеспечивает достоверную цветопередачу, а новый микропроцессор обладает значительно более высокой производительностью и меньшим энергопотреблением, позволяя делать больше снимков без перезарядки батарей.

Система замера экспозиции, как заверяют в Nikon, работает безошибочно даже при самом сложном освещении. Для вычисления итогового значения экспозиции в системе используется встроенная база данных, содержащая сведения о более чем 30000 реальных фотографий.

Для включения D80 требуется всего 0,18 секунды, а минимальная задержка срабатывания затвора составляет около 80 миллисекунд.

Для компоновки кадра используется видоискатель с диоптрийной подстройкой. Отснятые материалы сохраняются на карту SD в форматах RAW, TIFF или JPEG, и выводятся на 2,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением 230000 пикселей и углами обзора 170° во всех направлениях.

Камера поддерживает базовые функции редактирование снимков: подавление эффекта красных глаз, кадрирование, наложение снимков и др. Аккумуляторная батарея EN-EL3e позволяет снимать до 2700 кадров без подзарядки.

Корреспондент по материалам: Компьюлента