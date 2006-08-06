Откроется школа-семинар «Достижения современной информатики, математики и физики»

11-00 - Состоится официальное открытие Летней школы-семинара «Достижения современной информатики, математики и физики». Организатор – Научное общество студентов и аспирантов НТУУ «КПИ» при поддержке компаний Semens, Intel, CISCO, Novell, Microsoft, Инком. Школа-семинар будет работать до 20 августа (просп. Победы, 37, 1-й корпус, зал ученого совета НТУУ «КПИ»). Телефон: 454-92-43, e-mail: ssa@ntu-kpi.kiev.ua.

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