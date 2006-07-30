Голландец изобрел кровать, которая свободно плавает в воздухе

Эту инновацию очень скоро можно будет приобрести в наиболее дорогих мебельных магазинах Европы. 34-летний голландский архитектор Янйап Руйсенаарс сконструировал кровать, которой могут позавидовать герои фантастических романов. Использовав силу одинаковых магнитных полюсов, он заставил конструкции буквально парить над полом.

Подобная конструкция станет очень актуальной в современном минималистичном дизайне интерьеров.

Система работает с помощью двух мощных магнитов, один из которых вмонтирован в пол, а другой - в каркас кровати. Поскольку оба магнита имеют одинаковые полюса, они никогда не упадут друг на друга. Провода, которые держат кровать, на самом деле удерживают ее от того, чтобы она не поднялась. Кровать изготовлена из металла, который не повредит человеку.

Пока что изобретатель сделал прототипную модель, в половину натуральной величины, но ее уже можно приобрести на выставке в Бельгии за сто сорок две тысячи евро. Настоящая кровать будет стоить около полутора миллиона евро. Руйсенаарс надеется, что в скором времени он сконструирует и другие предметы интерьера. А пока что архитектор выхваляется, что его чудо-изобретение сможет выдержать вес автомобиля, но не размагнитит кредитку, если вы случайно задремлете с кошельком в кармане.

По материалам "5-го канала"