"Забор" для непослушных: Тайвань начинает волну "вирусного" мониторинга

Тайвань – первая страна, использующая смартфоны для борьбы с распространением коронавируса.

Власти Тайваня будут отслеживать место пребывания граждан, чтобы не допустить игнорирования карантинного режима в стране. Специалисты таким образом хотят обезопасить распространения коронавируса вероятными инфицированными, которые покидают дома и посещают общественные места.

Об этом пишет Reuters.

Так называемый «электронный забор» (аналогия с забором под напряжением – УНИАН) будет собирать данные геолокации владельцев мобильных телефонов, которые находятся на карантине дома.

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Отмечается, что Тайвань станет первой страной в мире, которая использует мобильные телефоны для борьбы с распространением коронавируса.

Система будет контролировать телефонные сигналы и предупреждать правоохранителей и местную власть в случае, когда граждане, находящиеся дома на карантине, покинут дом или выключат телефон. Тогда чиновники посетят таких людей в течение следующих 15 минут.

Кроме того, людям дважды в день звонят, чтобы они не уклонялись от отслеживания, оставляя смартфоны дома.

Как сообщал УНИАН, с начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей.