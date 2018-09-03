Названы имена первых космонавтов ОАЭ

На МКС они полетят в апреле следующего года.

Двое граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Султан Сейф Аль Неяди, профессор информационных технологий, и Хазза Али Аль Мансури, военный пилот, – выбраны первыми эмиратскими космонавтами. Читайте такжеУ американцев появятся конкуренты: ОАЭ объявили набор в первую команду космонавтов Подготовку они будут проходить в России и полетят на Международную космическую станцию (МКС) в апреле 2019 года, передает The National. Они проведут 10 дней на космическом корабле «Союз» в составе международного экипажа, где будут заниматься научными исследованиями.

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