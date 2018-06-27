Археологи в ОАЭ нашли поселение возрастом 8 тысяч лет

Археологи обнаружили в ОАЭ древнейшую деревню, которая была основана 8 тыс. лет назад.

Во время раскопок в ОАЭ была обнаружена деревня, свидетельствующая о наличии оседлой жизни в этих местах уже 8 тыс. лет назад. Эксперты полагают, что в ней проживали первые поселенцы ОАЭ.

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Раскопки на острове Марава обнаружили первые жилища, построенные в период, когда люди перестали быть кочевниками и стали строить дома, передают Русские Эмираты. Открытие позволяет ученым сделать вывод об образе жизни и быте людей в данном регионе.

Эксперты из Департамента культуры и туризма Абу-Даби утверждают, что оседлые общины существовали уже тогда, хотя ранее считалось, что люди вели исключительно кочевой образ жизни.

На острове было обнаружено до десяти хорошо сохранившихся первых в своем роде жилищ, расположенных примерно в 30 км от побережья близ Мирфы.

Раскопки позволяют экспертам осуществить цифровую реконструкцию деревни, в которой, на их взгляд, проживали люди в течение нескольких сотен лет.

Технология датирования радиоуглеродным методом позволила установить, что поселение было основано в эпоху неолита почти 8 тыс. лет назад.

В домах были жилые комнаты и открытые помещения, использовавшиеся для приготовления пищи и размещения животных. Дома очень похожи друг на друга по дизайну и конструкции. «Несмотря на то, что раскопки велись и в других регионах ОАЭ, до настоящего времени никому не удавалось найти элементы помещений», – заявляют эксперты.

Это означает, что Марава мог стать первым местом, где стали селиться люди, строить дома, переходя от кочевого образа жизни, основанного на разведении овец и коз.

В других частях Ближнего Востока этот период связывают с развитием сельского хозяйства, называемого также неолитической революцией.

Считается, что в Мараве к основанию деревни привели совершенно другие процессы.

По мнению экспертов, жители Маравы поселились в данной местности, скорее всего, чтобы использовать ресурсы Персидского залива, чем возделывать сельскохозяйственные культуры.