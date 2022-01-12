Если вы не знаете, что приготовить Старый Новый год, мы подскажем вам несколько вкусных идей.

Старый Новый год, а также Васильев день и Щедрый вечер, был очень популярным праздником у наших предков. 14 января по старому стилю отмечали Новый год - накрывали пышный стол и приглашали родных. Кулинарные традиции этого праздника дошли до наших дней. Рассказываем, что приготовить на Старый Новый год, чтобы было вкусно, сытно и не очень сложно.

Богатая кутья

Как и в Рождество, на Старый Новый год принято готовить кутью. Но в отличие от рождественской, это блюдо не должно быть постным. На Старый Новый год готовят богатую кутью, которая символизирует достаток и хороший урожай.

Ячневая или пшеничная крупа - 2 стакана.

Молоко - 1 стакан.

Вода - 3 л.

Изюм - 1 ч.л.

Мак - 1 ст.л.

Мед или варенье - 2 ст.л.

Орехи - 2 ст.л.

Крупу промыть несколько раз и залить смесью молока и воды. Варить крупу до готовности (15-20 минут). Мак и изюм залить кипятком и оставить на 15 минут. Слить часть воды и перетереть мак в ступке. Смешать крупу, мак, изюм и орехи. Добавить мед и нагревать кашу на небольшом огне 5-7 минут. Кутью подавать с молоком или сметной.

Свинина на Старый Новый год

14 января в народе называли Свиным праздником, а на праздничный стол обязательно ставили блюда из свиньи или запеченного целого поросенка. По примете, если съесть блюдо из свиньи, то урожай будет хорошим. Также на стол можно поставить холодец, кровянку или нарезку сала. Вкусные блюда из свинины опубликованы на нашем сайте.

Вареники на Старый Новый год

Вареники - ещё одно традиционное блюдо Старого Нового года. Для начинки можно использовать как фарш, так и картошку или капусту. А на десерт можно слепить вареники с творогом.

Мука - 5 стаканов.

Кефир - 500 мл.

Яйцо - 1 шт.

Сода - 1,5 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Читайте такжеОбалденная капуста пелюстка на зиму: как приготовить яркую закускуМуку смешать с солью и содой, перемешать до однородности. Яйцо взбить с сахаром. В муке сделать углубление и влить взбитое яйцо. Влить в муку теплый кефир. Вымесить тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оставить тесто на 30 минут. После этого можно приступать к лепке вареников.

Говяжий холодец

Говядина - 600 г.

Желатин - 45 г.

Вода - 2 л.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лавровый лист, перец, соль по вкусу.

Мясо промыть под водой и варить 3 часа. В бульоне нужно снимать пенку. Огонь должен быть минимальным. Через час после варки положить в бульон морковь и лук, а в конце варки добавить соль и специи.

Из готового бульона выбрать мясо, разделить на волокна и выложить в формы. Процедить бульон через марлю несколько раз. Желатин размешать в стакане горячей воды. Медленно влить воду с желатином в холодец и размешать. Разлить холодец по формам и оставить в холодильнике на 12 часов.

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