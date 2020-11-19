Чебуреки могут быть с разными начинками, но классической является мясная.

Тонкая хрустящая корочка и сочная мясная начинка с травами и специями – так можно описать чебуреки. Они представляют собой пирожок из пресного теста с мясным фаршем и острыми приправами, зажаренный в масле.

В общем чебуреки могут быть с разными начинками, но с мясом – классический рецепт.

Чебуреки

Для теста

Мука - 3 ст.

Кипяток - 1 ст.

Соль - 1 ч. л.

Масло - 1 ст. л.

Водка (по желанию) - 1 ст. л.

Для начинки

Фарш мясной - 350 г

Лук репчатый - 1 шт. (150 г)

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Кориандр - 1/3 ч. л.

Вода - 100-150 мл

Для жарки

Масло - 400 мл

В муке сделать углубление. Отмерить 250 мл крутого кипятка, добавить к нему соль и растительное масло.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдо

Влить кипяток в муку, перемешать. Тесто будет комками, но они потом разойдутся. Влить водку (необязательно, по желанию).

Переложить полученную массу на стол. Вымесить тесто до гладкого состояния примерно 7 минут (можно воспользоваться кухонным комбайном).

Положить тесто в миску, смазать немного маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на полчаса.

Приготовление фарша. Измельчить или мелко нарезать лук. Добавить к фаршу лук, соль, кориандр и черный молотый перец. Перемешать и понемногу вливать воду. Фарш должен стать кашеобразным. Накрыть пищевой пленкой и отправить на 30 минут в холодильник.

Далее разделить тесто на 12 частей. Раскатать каждую до толщины 1 мм, но не до прозрачности. Если тесто прилипает к поверхности, присыпать немного мукой. Выложить на половину коржа тонкий слой фарша (много фарша класть не нужно).

Для лучшей лепки можно смазать края разболтанным яйцом или белком.

Закрыть второй половиной, стараясь не оставлять внутри воздух. Слепить края. По краям теста пройтись вилкой, аккуратно надавливая, чтобы не порвать тесто.

Нагреть в сковороде растительное масло (слой 1-1,5 см). Температуру можно проверить, опустив кусочек хлеба, вокруг него должно начаться бурление масла, но не очень сильное.

Обжарить чебуреки с двух сторон. Выкладывать готовые чебуреки на тарелку, застеленную бумажными полотенцами или салфетками, чтобы убрать лишнее масло.

Чебуреки из дрожжевого теста

Для теста

Вода минеральная (с газом) - 200 мл

Дрожжи (свежие) - 13 г

Сахар - 1 ч. л.

Мука пшеничная - 350 г

Масло - 3 ст. л.

Соль-0,5 ст. л. (можно чуть меньше)

Для начинки

Филе любое - 350 г

Лук репчатый - 160 г

Соль - по вкусу

Вода - 25 мл

Смесь перцев - 1 ч. л.

Специи (по желанию) - 0,5 ч. л.

Для жарки

Масло растительное

Приготовление фарша. Мясо и лук пропустить через мясорубку. Добавить соль, Смесь перцев и специи по желанию. Постепенно добавить воду, тщательно перемешать.

Приготовление теста. В минеральную воду комнатной температуры добавить дрожжи, соль и сахар, дать настояться 5 минут.

В муку влить воду с дрожжами, солью и сахаром. Начать замешивать тесто, добавить масло. Муки может понадобится больше или меньше, зависит от ее качества. Замесить крутое, но мягкое и эластичное тесто. Хорошо его вымесить и оставить на 10 минут под миской.

Разделить тесто на одинаковые кусочки, каждый кусочек расплющить, сформировать шарики. Тесто прикрыть пленкой, чтобы не заветрилось.

На присыпанной мукой доске раскатать тесто на лепешки. На одну сторону коржа выложить часть начинки, распределить ее равномерно. Сложить лепешку пополам, чтобы стороны совпали, сверху хорошо прижать ладонью, чтобы внутри не было воздуха, и хорошо защипать края теста пальцами рук. Вилкой, погружая ее в муку, прижать края чебурека.

Чебуреки выложить на пекарскую бумагу или чистое кухонное полотенце, прикрыть пленкой, пока работаем с остальными шариками теста.

В сковороду, сотейник или кастрюлю с антипригарным покрытием налить масло. Разогреть его до такой температуры, чтобы чебуреки не подгорали, но и не оставались внутри сырыми. Выложить заготовки чебуреков в масло и обжаривать с обеих сторон. Затем выложить их на бумажное полотенце, чтобы впитался в бумагу лишний жир.

Чебуреки с мясом, сыром и помидорами

Для теста

Мука пшеничная - 400 г

Горячая вода - 200 мл

Соль - 0,5 ч. л.

Масло растительное - 3 ст. л.

Для начинки

Фарш мясной (свино-говяжий) - 400 г

Лук репчатый - 100 г

Соль - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - по вкусу

Сыр голландский - 100 г

Помидоры (средние) - 4 шт.

Зелень (измельченная) - 2 ст. л.

Для жарки

Масло растительное

Приготовление теста. В просеянную муку влить горячую воду с солью и маслом. Тщательно вымесить тесто. Скатать его в шар и дать отлежаться.

Читайте такжеСочные печеночные котлеты: как приготовить вкусное блюдоПриготовление начинки. В фарш добавить лук, пропущенный через мясорубку, и соль. Можно добавить молотый перец по вкусу и мелко нарубленную зелень. Желательно также вымешать фарш с добавлением немного воды или молока, чтобы он стал сочнее.

Помидоры нарезать на тонкие кружочки. Сыр натереть на терке.

Поделить тесто на шарики и тонко раскатать на круглые лепешки.

Положить на тесто столовую ложку фарша и распределить его на половине лепешки. Сверху выложить кружочки помидоров, их посыпать тертым сыром.

Слепить чебуреки. Пожарить их во фритюре на среднем огне. Готовые чебуреки сложить в кастрюльку и накрыть крышкой, чтобы они стали мягкими.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН