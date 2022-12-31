Как правильно чистить селедку - с головы или хвоста - и какой метод выбрать, чтобы не тратить много времени - узнайте в материале УНИАН.

Слабосоленая селедка - один из главных продуктов новогоднего стола. Ее можно разделать на филе и подать с луком гостям, также многие хозяйки делают из селедки закуски и бутерброды. УНИАН расскажет, как почистить селедку одним движением за 5 минут.

Ранее мы говорили о том, как приготовить вкусный салат "Луиза" с селедкой на Новый год.

Как быстро почистить селедку от костей - лайфхак

Для того, чтобы процесс чистки селедки был комфортным, возьмите пластиковую разделочную доску - лучше использовать именно ее, так как деревянная сильнее впитывает запахи, а отмыть ее потом сложнее. Также убедитесь в том, что у вас есть достаточно острый нож, бумажные полотенца и пинцет.

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Технология избавления селедки от шкуры и костей следующая:

промойте рыбу под проточной водой;

удалите голову и внутренности, снова промойте тушку;

сделайте надрез и извлеките плавник;

подденьте шкурку в месте надреза и стяните ее с рыбы;

возьмите селедку за хвост одной рукой, а второй отделите филе от ребер;

держа позвоночник двумя пальцами, снова отделите остатки филе и достаньте хребет.

В конце вам останется только достать пинцетом все мелкие косточки, еще раз "пройтись" ножом по реберной части, чтобы удалить черную пленку, и нарезать филе сельди удобным для вас образом.

Как почистить селедку на стол - второй способ

Существует еще один метод, которым пользуются хозяйки - нельзя сказать, что он лучше или хуже предыдущего, это лишь альтернатива. Вы можете попробовать оба способа и понять, какой вам подходит больше.

Вымойте селедку под проточной водой, острым ножом отрежьте голову и хвост. Разрежьте брюшко, достаньте внутренности, икру (молоко). Вычистите черную пленку внутри рыбы, по необходимости промокните тушку бумажными салфетками. В конце снова промойте тушку и положите ее на разделочную доску. Надавите рукой так, чтобы селедка распласталась на доске. Далее найдите хребет со стороны хвоста и, держать за него одной рукой, а второй - за тушку рыбы, вытащите его. В итоге все крупные кости останутся на хребте, а мелкие можно достать вручную.

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