Также президент говорил об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого отметил необходимость закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщается в Twitter главы государства.

"Провел телефонный разговор с канцлером Олафом Шольцем. Говорили об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Подчеркнул необходимость закрыть небо над Украиной. Работу по вступлению Украины в ЕС необходимо ускорить", - отметил Зеленский.