Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Главная цель заседания – не допустить срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью привержены мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Кроме этого, ОБСЕ в очередной раз подтвердила безосновательность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года», – подчеркнул председатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Ситуация в районе Шумов и угрозы боевиков: все подробности

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить "указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел. Украина из-за угроз Пушилина созывала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин перенес дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Боевики "ДНР" второй раз "перенесли" анонсированный обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе. И предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

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Автор: Денис Прядко