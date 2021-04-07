Брата главы ОАСК отстранили от службы в разведке на время следствия

6 апреля антикоррупционные органы разоблачили на получении 100 тысяч долларов взятки двух адвокатов. Один из них оказался братом скандального главы ОАСК.

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