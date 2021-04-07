Юрий Зонтов-брата скандального главы ОАСК отстранили от разведки на время следствия / НАБУ

Брата главы ОАСК Юрия Зонтова, которого накануне поймали на получении взятки, отстранили от Службы внешней разведки на время проведения досудебного следствия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СВРУ в Facebook.

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В пресс-службе говорят, что задержание Зотова не связано с его деятельностью в СВРУ.

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Автор: Яна Ставская