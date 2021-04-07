Юрий Зонтов-брата скандального главы ОАСК отстранили от разведки на время следствия / НАБУ
Брата главы ОАСК Юрия Зонтова, которого накануне поймали на получении взятки, отстранили от Службы внешней разведки на время проведения досудебного следствия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СВРУ в Facebook.
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В пресс-службе говорят, что задержание Зотова не связано с его деятельностью в СВРУ.
Задержание брата судьи Вовка
- Во вторник, 6 апреля, антикоррупционные органы разоблачили на получении 100 тыс. долл. взятки двух адвокатов.
- "НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску субъекта хозяйствования", - сообщали в НАБУ.
- СМИ выяснили, что один из адвокатов - брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов.
- Впоследствии в НАБУ подтвердили, что один из задержанных действительно является "близким родственником председателя ОАСК", однако больше подробностей не сообщили.
- В НАБУ также рассказали, что во время обысков у адвокатов нашли немалые объемы наличных.
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