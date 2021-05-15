Накануне в Раде появилось представление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал свое возможное назначение на пост министра здравоохранения. Ранее стало известно, что Максима Степанова хотят отправить в отставку.

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Как пишет ТСН во время встречи с журналистами 15 мая на вопрос, предлагали ли ему кресло, Ляшко ответил, что за время работы в М "кто-то кому-то предлагает".

"Я на должности заместителя министра уже при третьем министре. Каждый раз во время смены или определенных локациях, кто-то кому-то что-то предлагает и обсуждает. Поэтому некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то такие вещи. Есть министр, есть замминистра. У каждого есть своя сфера ответственности", - отметил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что "всему свое время", а поэтому не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав. Он пообещал, если такое произойдет, то соберется с журналистами.

"Я вам официально обещаю. Если произойдут какие-то изменения в 22-23 году, то они будут посвящены такому общению в доброжелательной обстановке с чашкой чая", - сказал он.

Отставка Степанова: что известно

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова

Степанов сообщил, что не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.

В конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за это подписались более 150 депутатов.

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Автор: Виктория Гордиенко