Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал свое возможное назначение на пост министра здравоохранения. Ранее стало известно, что Максима Степанова хотят отправить в отставку.
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Как пишет ТСН во время встречи с журналистами 15 мая на вопрос, предлагали ли ему кресло, Ляшко ответил, что за время работы в М "кто-то кому-то предлагает".
"Я на должности заместителя министра уже при третьем министре. Каждый раз во время смены или определенных локациях, кто-то кому-то что-то предлагает и обсуждает. Поэтому некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то такие вещи. Есть министр, есть замминистра. У каждого есть своя сфера ответственности", - отметил Ляшко.
Ляшко подчеркнул, что "всему свое время", а поэтому не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав. Он пообещал, если такое произойдет, то соберется с журналистами.
"Я вам официально обещаю. Если произойдут какие-то изменения в 22-23 году, то они будут посвящены такому общению в доброжелательной обстановке с чашкой чая", - сказал он.
Отставка Степанова: что известно
- 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова
- Степанов сообщил, что не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.
- В конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за это подписались более 150 депутатов.
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.
- Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.
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