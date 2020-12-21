На обычных мощностях столько вакцины от COVID-19, сколько требует мир выработать невозможно. По формуле ВОЗ - нужно 3,5 млрд доз для всего мира.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает срочную регистрацию в Украине вакцин от COVID-19.

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Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") в эфире одного из украинских телеканалов.

«Закон наш комитет разработал и президент уже подписал этот закон, разрешающий срочную регистрацию таких вакцин, которые прошли сертификацию в странах с жесткой регуляторной политикой», - заявил он, добавив, что к таким странам обязательно присоединится Индия, не как изобретатель вакцин, а как производитель вакцины, где будет производиться, в частности, вакцина от коронавирусной болезни компаниями Pfizer и BioNTech.

«На обычных мощностях столько вакцины, сколько требует мир выработать невозможно. По формуле ВОЗ - нужно 3,5 млрд доз всему миру», - добавил Радуцкий

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

4 декабря, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украиныоб обеспечении профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" (регистрационный номер 4314). За закон проголосовали 270 народных депутатов. Он без обсуждения был принят в первом чтении и как закон.

Согласно документу, в частности, сокращаются сроки утверждения протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 и существенных поправок к ним.

Кроме того, сокращаются сроки на проведение экспертизы регистрационных материалов указанных лекарственных средств и материалов о внесении изменений в них.

Сокращаются также сроки принятия решения о госрегистрации или об отказе в ней для таких лекарственных средств.

Отмечается, что эти положения могут применяться только при условии, что такие лекарственные средства, вакцины и иммунобиологические препараты зарегистрированы компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или зарегистрированы по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза, либо проходят клинические испытания в этих странах (в одной или в нескольких таких странах).

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Автор: Константин Гончаров