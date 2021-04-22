Единственным государством в мире, обвиняющим Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что российское внешнеполитическое ведомство распространяет дезинформацию о якобы объявлении в Украине «всеобщей мобилизации».

Об этом спикер сказал в комментарии УНИАН.

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"Высказывание представителей МИД РФ об объявлении «всеобщей мобилизации» в Украине - очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период", - отметил Николенко.

Спикер добавил, что ключевой элемент закона касается мероприятий по реагированию на случай наступления критических угроз национальной безопасности.

При этом дипломат отметил, что единственным государством в мире, обвиняющим Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация.

"На фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью наше государство получило беспрецедентную международную поддержку. Иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины. С самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией", - подчеркнул Николенко.

Сегодня, 22 апреля, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Владимир Зеленский якобы объявил всеобщую мобилизацию.

Известно, что 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения военного учета".

Закон позволит в течение суток призвать на службу резервистов без объявления мобилизации. Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

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Автор: Виталий Саенко