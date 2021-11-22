По мнению министра обороны Алексея Резникова, украинцы за 8 лет войны с РФ научились защищаться.

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в вероятность великой и победоносной победы России над Украиной.

Об этом он сказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки", отвечая на вопрос: "То есть Вы говорите, что великой и победоносной войны России над Украиной не может быть?".

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"Не верю в это. Потому что, давайте не забывать, мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным главнокомандующим четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну", - заявил Резников.

"Давайте не забывать – у нас 400 тысяч или больше ветеранов, прошедших через этот фронт, и готовы стать, если, не дай Бог, защищать свою землю. Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет уже. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как поливать кровь врага – тоже знают и умеют это делать", - добавил министр.

В то же время, как сказал Резников, за 8 лет войны Украина привыкла к тому, что международное сообщество продолжает высказывать обеспокоенность.

"Если взять "вокабуляр" 1939 года, когда существовала Лига наций и Гитлер начал уже завоевывать страны, и началась так называемая "странная война", то сначала был тот же лексикон", - отметил министр.

"Удивление, обеспокоенность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать только, если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов как ведущей мировой страны, могут им это продемонстрировать", - подчеркнул Резников.

Ситуация на украинской границе:

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных в границу с Украиной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия допустит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории Украины.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, обнародованном 21 ноября, заявил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

Также 21 ноября 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что растет присутствие российских войск вокруг Украины и Беларуси.

Автор: Виктория Токарева