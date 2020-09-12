Президент Владимир Зеленский отметил, что владельцы танкера связаны с определенной политической силой.

Президент Владимир Зеленский пообещал после местных выборов назвать фамилии владельцев танкера Delfi, который почти год загрязнял море возле Одессы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в рамках поездки в Одесскую область.

По словам президента, владельцы затонувшего в Черном море возле Одессы танкера Delfi 10 месяцев не давали возможности проводить работы для его отбуксирования.

«Действительно, никто предметно, фундаментально ничего не мог сделать с собственниками. Мы с ними поговорили. Я считаю, что они преступники, потому что сказали неправду и мне, они нас заверили, что в течение месяца смогут нанять компанию, которая, согласно законодательству, уберет с пляжа этот танкер Delfi», - отметил президент.

«Нас интересовало, что это за танкер, без опознавательных знаков и флагов. Все боялись и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли уже в принципе бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал из-за местных выборов. Поэтому не хочу, мы подождем конца местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого «западного», «современного» танкера. Они хотели его распилить на металл, как, в принципе, эти люди всю жизнь и распиливали нашу страну», - добавил глава государства.

Авария танкера Delfi в море возле Одессы:

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной.

10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев» и осуществлен ряд подготовительных работ. Работы по поднятию судна выполняла «Краншип» (входит в группу компаний «Трансшип»), а «Бруклин-Киев» финансировала сделку. 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал судно по иску АМПУ.

Утром 10 сентября танкер был отбуксирован в морской порт «Черноморск». Судно будет находиться в порту до завершения всех судебных формальностей.

Руководитель «Трансшип» Андрей Иванов заявил, что работы по отбуксированию танкера с побережья Одессы обошлись примерно в 500 тыс. долл.

По данным Госэкоинспекции, сумма ущерба от утечки загрязняющих веществ с танкера Delfi составляет 453 тыс. грн.

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Перевод: Константин Гончаров