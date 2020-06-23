Совет адвокатов Украины обвинил Порошенко в нарушении гарантий независимости адвокатской деятельности

Совет адвокатов Украины считает заявления народных депутатов Петра Порошенко и Марии Ионовой о роли адвокатов в политических процессах и резонансных уголовных делах нарушающими гарантии независимости адвокатской деятельности, гарантии каждого на профессиональную юридическую помощь и доступ к правосудию.

К такому выводу САУ пришла во время онлайн-заседания 18 июня, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Напомним, во время выступления перед СМИ 15 июня Петр Порошенко отождествил адвокатов Александра Бабикова, который сейчас занимает должность первого заместителя директора Государственного бюро расследований, и Андрея Смирнова, который является заместителем руководителя Офиса Президента Украины, с их клиентами в резонансных уголовных делах. В частности он заявил следующее:

«Они называют события 2014 года и Революции Достоинства мятежом, захватом власти. Они избегают слова «агрессия». Они избегают называть того, кто должен нести ответственность за эту агрессию. И поназначали в руководство высших правоохранительных органов государства адвокатов Януковича. В Офисе президента находятся адвокаты Ефремова, которые координируют работу правоохранительных органов и судов по преследованию не тех, кто убивал украинцев, не тех, кто работал на Россию».

16 июня аналогичные тезисы с трибуны Верховной Рады Украины озвучила Мария Ионова. Адвокатов фактически охарактеризовали как проводников политических установок их клиентов, обвинили в использовании властных полномочий в пользу их клиентов, несмотря на всеобще известный факт, что в настоящее время адвокатская деятельность Бабикова и Смирнова приостановлена в соответствии с требованиями закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

РАУ считает, что с точки зрения соблюдения законодательства об адвокатуре и международных стандартов, такие призывы нарушают гарантии независимости адвокатской деятельности, гарантии каждого на профессиональную юридическую помощь и доступ к правосудию. «САУ считает подобные призывы основанием для подачи исков к их авторам за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации адвокатов», - подчеркивается в сообщении.

Совет обращает внимание на то, что Конституция предоставляет каждому право на профессиональную юридическую помощь и признает независимость института адвокатуры. Осуществление права на правовую помощь основано на соблюдении принципов равенства всех перед законом и отсутствии дискриминации по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками.

Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предоставляет возможности адвокатам в Украине работать независимо и беспрепятственно, украинское законодательство и профессиональная организация адвокатуры создают равные условия для адвокатской практики в Украине, не устанавливая никакой дискриминации по признакам политических убеждений, гражданства или другими критериями.

Учитывая изложенное, РАУ решил обратиться к Верховной Раде с предложениями внести изменения в законодательство, чтобы предусмотреть ответственность за нарушение гарантий, изложенных в ст. 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

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