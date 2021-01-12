Два дела против Березкина закрыли / фото УНИАН
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла два дела в отношении бывшего народного депутата Станислава Березкина из-за его смерти.Читайте такжеСуд удовлетворил ходатайство прокурора и не стал избирать меру пресечения Татарову
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
На вопрос, закрыла ли САП два дела в отношении Березкина из-за его смерти, Постолюк ответила: "Да, подтверждаю".
Умер политик 6 декабря 2020 года.
Дело Березкина: что известно
- Березкина подозревали в получении более 937 тыс. грн незаконной компенсации за наем жилья.
- По данным следствия, несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, народный избранник получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев". Как следствие, с ноября 2014 года по август 2019 года было необоснованно выплачено на аренду более 937 тыс. грн .
- Экс-депутату инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, то есть злоупотребление властью или служебным положением.
- Березкин был подозреваемым по еще одному делу – по хищению 20 млн долларов "Ощадбанка".
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