Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Украина якобы нарушает ряд международных конвенций.

Российская делегация требует рассмотрения в ПАСЕ вопроса о поставках воды в оккупированный Крым и санкциях против народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Письменные письма с требованием выразить свою позицию по этим вопросам подал Комитету министров Совета Европы глава российской делегации в ПАСЕ, украинофоб, еврофоб и антисемит Петр Толстой", - написал Гончаренко.

По его информации, Толстой обвинил Украину в том, что перекрытие воды из Днепра для Крыма - это "коллективное наказание крымчан за их политическую позицию".

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"Что еще более цинично, Толстой ссылается на ряд конвенций, которые якобы нарушает Украина, а также на сложность положения... крымских татар! Следует напоминать, что РФ прямо сейчас проводит репрессии против крымских татар? И почему Толстой не вспомнил о Четвертой Женевской конвенции, возлагающей ответственность за население оккупированных территорий на государство-оккупанта? И ряд международных документов, которые определяют Россию как оккупанта Крымского полуострова?" - возмутился депутат.

Также Толстой требует рассмотреть вопрос введения санкций против Медведчука и его телеканалов.

По словам Гончаренко, Толстой назвал это решение украинской власти "наступлением на свободу слова".

"Вообще смешно, потому что Россия и свобода слова - слова-антонимы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 24 июня.

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Автор: Виктория Токарева