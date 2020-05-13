"Вы шутите сейчас?": Тищенко прокомментировал "жесткий разговор" с Зеленским о работе своего ресторана

По словам депутата, все его разговоры связаны с Киевом, а с президентом у него профессиональные отношения.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал свою версию "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским из-за нелегальной работы киевского ресторана "Велюр" во время карантина.

Об этом Тищенко рассказал в интервью УП.

Отвечая на уточняющий вопрос, нардеп сказал: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?".

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По словам Тищенко, с президентом у него "очень профессиональные отношения".

"Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем. Как замглавы фракции я выполняю те задачи, которые стоят сегодня перед парламентом, перед партией и перед нашей командой. В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", - заявил он.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

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"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать", - сказал Тимошенко.