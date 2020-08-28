В Беларуси заявили, что не ставили диалог с Украиной на так называемую "паузу".

В Министерстве иностранных дел Беларуси возлагают ответственность на Украину за последствия приостановления официальных контактов между странами.

Как говорится в заявлении МИД Беларуси, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов белорусские дипломаты расценивают как попытку вмешательства во внутренние дела.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую" паузу "- это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Беларусь не допустит повторения ситуации, когда судьба страны будет решаться за рубежом.

Позиция Украины по событиям в Беларуси: приостановление контактов и возможные санкции

Сегодня, 28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси это касается и подготовки к Форуму регионов Украины и Беларуси с участием президентов двух государств.

При этом министр сказал, что для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Беларусью в настоящее время нет никаких оснований.

По его словам, Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в Беларуси. Также Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом.

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Автор: Виталий Саенко