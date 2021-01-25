Украина направит России приглашение, несмотря на очевидный отрицательный ответ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил намерение украинских властей пригласить Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова.

Об этом он сказал в интервью на телеканале "Украина 24".

"Мы планируем одно приглашение направить - это будет приглашение Российской Федерации присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыма", - сказал Кулеба.

В то же время глава МИД Украины заявляет, что у него нет иллюзий относительно ответа РФ на украинское приглашение.

"Он будет отрицательным, но такое приглашение мы направим", - заявил министр.Читайте такжеУкраина представила ЕС концепцию Крымской платформы

Крымская платформа: что известно

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский в ходе прений на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Автор: Виталий Саенко