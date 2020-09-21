Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ против реализации требования России по закреплению особого режима для ОРДЛО.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин считает, что новая встреча представителей "нормандской четверки" результата не принесет, поскольку нужно искать компромисс.

Читайте такжеНормандская встреча: президент ждет в апреле, а МИД говорит о переносеОб этом он сказал в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио".

"Если брать во внимание сегодняшнее состояние, то большой выгоды от того, что снова соберется "нормандская четверка", я не вижу. Надо подвинуться к миру, такая возможность есть. Если договориться по одной позиции, то можно рассчитывать и на компромисс по второй позиции, - заявил Фокин. - Правильно в своих выступлениях говорит Леонид Макарович, что без компромисса ничего не будет, чем-то надо уступить. Я, например, против того, что требует Россия - сделать поправку в Конституцию и особый режим для отдельных районов в Донецкой и Луганской области закрепить законодательно и надолго или навсегда. Я повторяю: Конституция не проходной двор, чтобы ее каждый раз менять в угоду кому-то. Конституции менять не надо".

При этом, он поддерживает принятие решения о введении свободных экономических зон на всей территории Донбасса по обе стороны линии разграничения.

"Это при желании, конечно, и можно воспринимать так, что в Конституции разрешено, что Конституция предусматривает создание таких изменений. И я думаю, что можно убедить представителей России, что это и будет и ответом на их просьбу - закрепить законодательно право областей на особый статус", - сказал Фокин.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки": что известно

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран - участниц "нормандского формата".

Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, советники поддержали призыв Киева принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Также участники встречи договорились, что представители Международного комитета Красного Креста до конца сентября получат доступ к украинским пленным в ОРДЛО.

15 сентября Зеленский заявил, что в течение 10 дней должна состояться еще одна встреча советников глав государств "нормандского формата", после которой планируется саммит лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

В свою очередь 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча руководителей государств "нормандского формата" состоится в обозримом будущем, однако фиксировать даты "бесполезно".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко