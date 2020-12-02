По мнению нардепа Ольги Совгири, для топ-чиновников является "очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы".

Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы – «это будет более эффективный способ воздействия» на должностных лиц, которые декларируют недостоверную информацию.

Об этом сообщила депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря в комментарии Радио Свобода.

«Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания – лишения свободы – по статье 366-1, которую признал неконституционной Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что нужды ее применять нет», - сказала Совгиря.

По ее мнению, для топ-чиновников является «очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы».

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«Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее. То есть говорить о том, что что-то, рабочая группа кого–то вывела из–под ответственности и так далее - я считаю, что оснований для этого абсолютно нет», - добавила Совгиря.

Она отметила, что сейчас обсуждается идея, чтобы наказывать за недостоверное декларирование состояния если не лишением свободы, то ее ограничением.

"Он немножко мягче, чем лишение свободы, но также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения для лица, к которому применен этот вид наказания», – подчеркнула депутат.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации.

Конституционный кризис в Украине: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) является председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков заявил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая начала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС.

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Автор: Денис Прядко