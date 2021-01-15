Высший антикоррупционный суд будет рассматривать ходатайство детектива НАБУ о продлении до 8 месяцев срока досудебного расследования в уголовном производстве № 52019000000000522 — так называемом «деле судей ОАСК». Происходящее является незаконным, дело должно быть закрыто или передано в суд. Об этом заявил адвокат судей ОАСК Андрей Заяц в распространённом заявлении для СМИ, пишет "Капитал".

«Даже поверхностное знакомство с ходатайством свидетельствует о злоупотреблении процессуальными правами стороны обвинения: ходатайство почти тождественно по смыслу предыдущем ходатайству о продлении сроков предварительного расследования, по результатам рассмотрения которого судом срок следствия был продлен до 6 месяцев. Непонятно какие именно следственные действия были проведены стороной обвинения с момента предыдущего продления срока расследования. Причем точно известно, что с некоторыми фигурантами дела с сентября 2020 не проводилось никаких следственных действий, а некоторые из них были даже по решению суда лишены статуса подозреваемых», — отмечает адвокат.Читайте также"Я не знаю, кто вы": появилось видео, как судья Вовк "убегает" от детектива и выбрасывает повестку

Сторона обвинения называет дело «особо сложным», и подчеркивает, что в нем нужно провести «огромный объем» следственных действий, но одновременно следственные действия не выполнялись более года до сообщения о подозрении, и полгода после этого, напоминает юрист.

«Нынешнее представление было направлено в суд меньше чем за неделю до истечения сроков досудебного расследования, а адвокатам подозреваемых сообщили о заседании за сутки до его начала. Хотя речь идет о деле, в котором сотни томов, с которыми защитники должны получить возможность ознакомиться», — отмечается в заявлении.

Адвокат напомнил, что на прошлой неделе ВАКС уже вернул ходатайство о продлении сроков следствия как не соответствующее требованиям УПК Украины.

«На наших глазах сторона обвинения пытается „дожать“ судей ВАКС, используя откровенное давление на этот суд, распространяя лживую информацию в СМИ о председателя суда, разглашая материалы дела», — сообщает юрист.

Он считает, что предыдущее продление сроков следствия до 6 месяцев произошло с нарушения процессуального законодательства — просить суд о продлении сроков следствия можно было только после продления до 3-х месяцев по решению прокурора по делу.

«Тогда НАБУ удалось настоять на своем и это не вызвало возмущение у общества, поскольку многие действительно верили в объективность озвученных обвинений. Сейчас, когда „дело ОАСК“ безрезультатно расследуется длительное время, ни у кого нет сомнений в его бесперспективности и, что самое главное, безосновательности. Нарушение законов со стороны работников НАБУ не может быть оправдано ни одной „высокой“ целью», — отмечается в заявлении.

Учитывая изложенное, адвокат призвал представителей СМИ обратить внимание на нарушение закона, имеющее место в данном деле. Отмечается, что именно прессу сторона защиты видит сейчас своим союзником в том, чтобы заставить НАБУ выполнять законы Украины, защитить судей ВАКС от давления и обеспечить соблюдение принципа верховенства права в Украине.

«У НАБУ было более чем достаточно времени для расследования дела — оно должно быть или направлено в суд, или закрыто за отсутствием состава преступления. Уголовные дела в цивилизованных странах возбуждаются ради восстановления справедливости и наказания преступников, а не ради пиара и политического давления. Это — принцип, который должны соблюдать все правоохранительные органы в Украине, в том числе НАБУ», — отмечается в заявлении адвоката судей ОАСК

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Автор: УНИАН