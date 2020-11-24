Эксперт считает, что американская политика в отношении Украины вряд ли будет претерпевать существенные изменения.

Избранный президентом США Джо Байден, в отличие от действующего президента Дональда Трампа, значительно глубже погружен в украинский контекст, и он понимает, что происходит в Украине.

Такое мнение высказал директор Международного Центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в эфире телеканала «Украина 24». Он считает, что американская политика в отношении Украины вряд ли будет претерпевать существенные изменения.

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"Политика США (в отношении Украины – ред.) вряд ли будет претерпевать слишком резкие изменения. Мы надеемся, что сдерживание России приобретет более четкие весомые формы, в том числе и форму поддержки Вооруженных сил Украины. Байден, в отличие от Трампа, значительно глубже погружен в украинский контекст, он понимает, что здесь происходит», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина никому не нужна, кроме как сама себе, но интересы Украины и США могут совпадать.

«Вряд ли США заинтересованы в усилении российского влияния в Украине, в усилении давления России на Украину. Поэтому мы имеем шанс, что помощь (Украине - ред.) будет увеличена, и здесь риторика Демократическая на протяжении всего правления Трампа дает нам такие надежды. Но, опять же, надо в этих ожиданиях быть осторожными и не слишком на них рассчитывать», - отметил Кочевенко.

Выборы президента США-2020

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома.

Инаугурация должна состояться 20 января 2021 года.

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Автор: Андрей Василюк