Гелетей назвал бредом заявления России о "геноциде русскоязычных"

Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке", комментируя возбужденное в России против министра и его коллег уголовное дело за "геноцид русскоязычного населения".

"Вся эта затея - полный бред. Вооруженные Силы Украины не обстреливают мирное население. Достаточно поехать в Славянск, Краматорск, Артемовск и другие освобожденные города и увидеть, что там практически отсутствуют существенные разрушения. Грозный после его взятия русскими войсками выглядел совсем иначе", - заверил он и добавил, что "обвинять украинское войско, которое на 40 % именно русскоязычное, в ненависти к другим русскоязычным могут только сумасшедшие кремлевские пропагандисты".

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"Ни один адекватный человек в это не поверит. Мы освобождаем украинских граждан от террористов и оккупантов, освобождаем нашу землю, а не завоевываем ее", - подчеркнул министр обороны.

Однако он отметил, что положительно относится к факту возбуждения этого дела.

"За потоком информационного мусора мало кто может объективно оценить результаты нашей работы. Кремль может оценить. И если он хочет видеть нас за решеткой - это наивысшая возможная оценка", - подытожил Гелетей.

Напомним, 2 октября следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра обороны Украины Валерия Гелетея и главы Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко.

29 сентября Следственный комитет РФ возбудил дело о "геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины".