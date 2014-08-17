Российские военные обстреливали украинскую территорию 4 раза за последние сутки - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в частности, обстрел велся из населенного пункта Васильевка (РФ) по украинскому пограничному пункту Лужки, со стороны населенного пункта Ульяновское - по Амвросиевке, со стороны населенного пункта Краснодарское - в направлении Старобешево, а также в направлении украинского населенного пункта Белояровка Амвросиевского района.

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Также Лысенко сообщил, что в течение суток со стороны РФ через пограничный пункт пропуска «Дьяково» в Украину зашло три установки “Град”.