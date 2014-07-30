Чехия сожалеет, что катастрофа «Боинга» не остановила Москву, но считает введенные санкции достаточными

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении главы чешского правительства Богуслава Соботки, текстом которого владеет УНИАН.

"Я считаю, что дальнейшие карательные меры больше не нужны (...) Ни для Европейского Союза, ни для России не является полезным втягиваться в долговременную торговую войну и появление политического железного занавеса на восточной границе Украины", - отметил он.

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Соботка назвал "хорошим" для Чехии то, что европейские санкции не имеют "общего экономического характера", а направлены против "ограниченного количества сфер".

Он также сказал, что новые санкции, которые должны быть введены в действие на этой неделе, не повлияют на чешскую экономику, поскольку чехи концентрируются на поставках гражданских, а не военных продуктов в Россию.

В то же время глава правительства выразил сожаление, что Россия после катастрофы малазийского «Боинга», которая унесла жизни почти 300 человек, не перестала поддерживать пророссийских боевиков на Донбассе.

«Даже после этого трагического события, которое привело к большому количеству невинных жертв среди гражданского населения, не видно готовности российской стороны вести переговоры для уменьшения напряженности в Украине», - отметил Соботка.

Как сообщал УНИАН, Россия после аннексии Крыма продолжает военную агрессию против Украины.

29 июля Евросоюз объявил первые экономические санкции против ряда секторов российской экономики, среди которых банковская, энергетическая и вооруженная отрасли.