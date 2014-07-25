Гройсман считает правильным и актуальным введение Украиной санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре, отвечая на вопрос журналистов об актуальности инициативы премьер-министра Арсения Яценюка о введении санкций против РФ.

Читайте такжеГройсман надеется, что Яценюк и нынешнее правительство продолжат свою работу

«Что касается вопроса санкций - этот вопрос рассматривался правительством в мое отсутствие, в это время я находился в Харькове, но я полностью поддерживаю эти решения, поскольку они абсолютно верны, и премьер абсолютно верно акцентировал внимание на этом вопросе», - сказал Гройман.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Яценюк заявил, что украинская власть намерена ввести секторные и персональные санкции против России.

24 июля в связи с заявлением Яценюка об отставке с должности премьер-министра Кабинет министров возложил временное исполнение полномочий главы правительства на вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Гройсмана.