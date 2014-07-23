РФ с помощью боевиков пытается отвлечь внимание от катастрофы Boeing-777 - Минобороны

Россия пытается отвлечь внимание мира от произошедшего с "Боингом", активизируя действия боевиков, наращивая сценарии гибридной войны и стягивая войска к границам Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко на встрече с председателем группы Европейской народной партии Европейского парламента Манфредом Вебером, сообщает Украинская правда.

Он отметил, что террористы, которые действуют на территории двух восточных областей Украины, и которых поддерживает и оправдывает Россия, "показали свое истинное лицо всему миру".

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"Грабежи, убийства гражданского населения, взятие заложников и насилие являются привычной картиной на контролируемой ими территории. Последней каплей в этой картине стали факты мародерства, зафиксированные на месте катастрофы малайзийского авиалайнера, а также препятствование работе международных экспертов, работавших на месте катастрофы самолета", - сказал Кабаненко.