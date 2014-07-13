СНБО: Боевики собирались дистанционно взорвать жилые дома во время побега из Славянска

Террористы, которые длительное время контролировали Славянск, пытались дистанционно взорвать жилые дома во время побега из города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Очевидно, убегая, боевики планировали взорвать свои боевые позиции в жилых домах», - сказал Лысенко. «Это могло бы привести к огромным жертвам среди мирного населения», - отметил он.

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По словам Лысенко, украинские саперы, которые проводят разминирование в освобожденном Славянске, обнаружили элементы мобильных телефонов и мобильных плат, что свидетельствует о возможности дистанционной активации найденной взрывчатки. Однако в момент отступления боевиков мобильная связь не работала, потому им не удалось реализовать свой замысел, добавил он.

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Также представитель Информцентра СНБО сообщил, что за несколько минувших дней в освобожденных городах саперы обнаружили сотни взрывных устройств.

Как известно, 5 июля силы АТО выбили из Славянска большое количество террористов. Над городским советом Славянска был поднят государственный флаг Украины.