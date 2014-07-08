На трассе Красный Лиман - Славянск саперы обезвредили мощное взрывное устройство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

“На трассе Красный Лиман — Славянск военные саперы разминировали и обезвредили мину МОП-100 и два мощных фугаса и подрывную систему к ним”, - сказал Лысенко.

При этом он заметил, что работы по разминированию территорий, освобожденных от террористов, у саперов остается очень много.

“Практически круглосуточно они получают информацию о множестве мин, гранат и снарядов, которые были покинуты террористами после боев”, - отметил пресс-секретарь СНБО.

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Продолжая тему, Лысенко добавил, что на очереди у саперов будет разминирование дороги Славянск — Краматорск, где прямо на обочине и проезжей части лежат неразорвавшиеся мины и снаряды.

“Военные в очередной раз акцентируют внимание местного населения на том, чтобы люди не пытались собственноручно справиться с разминированием, это очень опасно! Рекомендуется особое внимание уделять участкам, где уже есть отметки, что территория заминирована, и не рисковать пройти по ней без саперов”, - подчеркнул Лысенко.