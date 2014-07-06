Террористы ранили за сутки 12 военных

Вчера, 5 июля, террористы ранили 12 военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В 11.50 произошел обстрел блокпоста пехотинцев из минометов и стрелкового вооружения в районе Поречье. Боевики пытались прорваться к границе. Ранены 10 украинских военнослужащих.

Через час колонна военных между Красным Лиманом и Кривой Лукой в лесополосе заметили группу боевиков. В результате, был открыт огонь по боевикам. Потерь среди военнослужащих нет.

Позже в районе Резниковки и Северска во время осмотра места нанесения огневых ударов артиллерией подорвался на растяжке украинский десантник. Он доставлен в лечебное учреждение.

Читайте такжеНад Краматорском подняли украинский флаг - очевидцы Впоследствии, во время проведения зачистки Славянска получил ранения еще один военнослужащий.