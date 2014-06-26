Экстремисту, который вывозил из Мариуполя "бабу Наташу", может грозить пожизненное заключение - МВД

Мужчине, который вывозил из Мариуполя лидера штаба «ДНР» - 46-летнюю гражданку Г., которую сепаратисты в своих кругах называют «баба Наташа», может грозить пожизненное лишение свободы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В сообщении отмечается, что 54-летний житель Мариуполя «причастен к ряду тяжких и особо тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки, совершенных на территории города». Милиции стало известно, что мужчина пытается покинуть территорию Украины, чтобы избежать ответственности за совершение преступлений.

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«При задержании подозреваемого правоохранители выдвинули ему требование не оказывать сопротивления, однако мариуполец попытался скрыться. Свернув в переулок, он остановил автомобиль и начал отстреливаться», - сказано в сообщении. Правоохранители, услышав крик женщины с просьбой не стрелять, поскольку в автомобиле есть ребенок, выдвинули злоумышленнику требование освободить женщин и ребенка, однако мужчина заявил, что ему безразлично, что с ними будет. В сообщении отмечается, что когда у подозреваемого закончились патроны, он достал гранату, чтобы подорвать оперативников. «Однако по неизвестным причинам граната не взорвалась. В этот момент злоумышленника задержали. В настоящее время он находится в одном из медицинских заведений», - сказано в сообщении.

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Действия задержанного мужчины квалифицированы следователями по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.