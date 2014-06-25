ГАИ уполномочили контролировать парковку автомобилей в населенных пунктах - Семерак

Кабинет министров Украины уполномочил сотрудников Госавтоинспекции контролировать правила парковки транспортных средств в населенных пунктах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр Кабинета министров Остап Семерак сообщил на брифинге после заседания правительства.

"Сегодня было принято постановление о внесении изменений в правила парковки транспортных средств... В частности, решено возложить контроль за неправильную парковку на сотрудников ГАИ", - сказал он.

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Кабмин, по словам Семерака, поручил министерствам и ведомствам обязать органы местной власти установить в населенных пунктах паркоматы для того, чтобы "забрать с улиц парковщиков, которые не являются признаком европейских городов".

Кроме того, по его словам, Кабмин прибавил средства мобильной связи в систему оплаты за парковку.