Кабмин принял решение об установлении инженерных сооружений на границе с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак во время брифинга после заседания правительства.

"Принято решение о конкретных шагах по улучшению и обеспечению безопасности украинской государственной границы на участке между Украиной и Российской Федерацией", - сказал Семерак.

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При этом на уточняющий вопрос журналистов министр КМУ отметил, что это решение "Об инженерно-техническом обустройстве государственной границы" и не раскрыл детали документа, ссылаясь на его секретность.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение установить инженерные сооружения для защиты границы Украины с Россией.

“Принято решение о строительстве инженерных сооружений вдоль нашей границы и безотлагательные меры по разведке для нейтрализации диверсантов, которые проходят на территорию Украины”, - отметил секретарь СНБО Андрей Парубий.

По его словам, СНБО поручил Кабинету министров организовать одностороннюю демаркацию украинско-российской государственной границы, обеспечить ее необходимым инженерно-техническим обустройством в соответствии с существующим уровнем угроз национальной безопасности.

В целом протяженность сухопутного участка украинско-российской границы составляет почти 1975 километров.