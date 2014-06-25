В Донецке обстановка спокойная, но ограничено движение транспорта в районе аэропорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 24 на 25 июня в Донецке прошла без происшествий. По состоянию на 9.30 обстановка в городе спокойная. Информация о сбоях в работе коммунальных служб не поступает», - сказано в сообщении.Читайте такжеВ Донецке за неделю пропали без вести 27 человек, из них 14 - похищено - мэр

Отмечается, что сегодня движение транспорта по Киевскому проспекту до проспекта Партизанского открыто, но ограничения действуют: по ул. Стратонавтов от Красноармейского шоссе до пр. Колхозного; по ул. Артемовской со стороны Ясиноватой в направлении ул. Горной, въезд на Киевский путепровод в направлении центра города; ул. Взлетная от пр. Манежного до Аэропорта; ул. Баумана – выезд на автодорогу Н 20 «Славянск – Донецк - Мариуполь», (проезд через блок пост); ул. Пухова – выезд на автодорогу Н 20 «Славянск – Донецк - Мариуполь» в районе кафе «ФОРОС», (проезд через блок пост) и ул. Дагестанская – ул. Джанкойская выезд на ПГТ Старомихайловка, (проезд через блок пост).