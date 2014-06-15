В России собирают подписи за увольнение профессора МГУ, призвавшего убивать украинцев
В России проходит сбор подписей за увольнение профессора факультета социологии МГУ, лидера международного евразийского движения Александра Дугина, публично призывавшего убивать украинцев.
Петиция ректору МГУ академику Виктору Задовничему собрала более 2,7 тыс. подписей. "Мы считаем, что публичная деятельность "профессора" Дугина несовместима с занимаемым им постом в системе государственного образования, наносит вред образу российской науки и статусу МГУ им. Ломоносова. Так, в ходе своих недавних выступлений профессор Александр Дугин высказывал прямые призывы к убийствам, заявляя при этом, что это позиция его как профессора ("Как профессор я так считаю")", - говорится в петиции.
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Также отмечается, что 6 мая в интервью агентству Anna-News Александр Дугин, описывая якобы зверства украинцев, призвал их убивать. На 18-ой минуте интервью он заявил, имея в виду украинцев, следующее: "Убивать, убивать, убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор я так считаю".
Один из подписантов петиции Алексей Сергеев отметил, что разжигание межнациональной розни, призывы к насилию, деление людей на сорта по национальности - преступление в стране, потерявшей десятки миллионов в войне с нацизмом. "Считаю, здесь должно быть уголовное дело", - написал он.