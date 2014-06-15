В России собирают подписи за увольнение профессора МГУ, призвавшего убивать украинцев

Петиция ректору МГУ академику Виктору Задовничему собрала более 2,7 тыс. подписей. "Мы считаем, что публичная деятельность "профессора" Дугина несовместима с занимаемым им постом в системе государственного образования, наносит вред образу российской науки и статусу МГУ им. Ломоносова. Так, в ходе своих недавних выступлений профессор Александр Дугин высказывал прямые призывы к убийствам, заявляя при этом, что это позиция его как профессора ("Как профессор я так считаю")", - говорится в петиции.

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Также отмечается, что 6 мая в интервью агентству Anna-News Александр Дугин, описывая якобы зверства украинцев, призвал их убивать. На 18-ой минуте интервью он заявил, имея в виду украинцев, следующее: "Убивать, убивать, убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор я так считаю".

Один из подписантов петиции Алексей Сергеев отметил, что разжигание межнациональной розни, призывы к насилию, деление людей на сорта по национальности - преступление в стране, потерявшей десятки миллионов в войне с нацизмом. "Считаю, здесь должно быть уголовное дело", - написал он.