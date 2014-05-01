В центре Петербурга горожане маршируют под украинский гимн

Об этом сообщают "Невские Новости".

В частности, в сообщении говорится, что шествие оппозиционных демократов России, заявленное как "антивоенный марш", началось в 12.30 (по Киеву – УНИАН) на Лиговском проспекте, продолжилось по Невскому проспекту и Садовой улице и вскоре завершится митингом на Марсовом Поле.

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Возглавляют колонну представители партии Яблоко, за ними следует Демократический Петербург. Во главе колонны движется машина с музыкальной платформой, из которой звучит украинская музыка, в частности, песни групп Океан Эльзы и Вопли Видоплясова, а также гимн Украины.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, по случаю Первомая, в Донецке сепаратисты перекрыли движение.