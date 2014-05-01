Сепаратисты в центре Донецке по случаю Первомая перекрыли движение
Участники шествия скандируют: "Славянск – герой!", "Свободу Губареву!", "Крым –Донбасс- Россия" и "Хунту долой".
Об этом сообщает "ОстроВ".
Сообщается, что около 2 тысяч сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики проводят шествие в центре Донецка в рамках празднования 1 мая.
Сторонники ДНР выдвинулись по улице Артема от захваченного здания Донецкого облсовета в сторону площади Ленина, перекрыв проезжую часть.
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Заявку на проведение массовых акций в органы местного самоуправления они не подавали.
Как сообщал УНИАН ранее, на Первомай в Одессе вышли около 300 пророссийских активистов. В частности, среди них сторонники организации "Борьба", неизвестные анархисты и митингующие с флагами РФ.