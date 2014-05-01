Сепаратисты в центре Донецке по случаю Первомая перекрыли движение

Об этом сообщает "ОстроВ".

Сообщается, что около 2 тысяч сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики проводят шествие в центре Донецка в рамках празднования 1 мая.

Сторонники ДНР выдвинулись по улице Артема от захваченного здания Донецкого облсовета в сторону площади Ленина, перекрыв проезжую часть.

Читайте такжеВ центре Харькова закрыли 4 станции метро, в районе которых проходят массовые акции При этом машины на дороге остановили около 10 мужчин с битами и закрытыми лицами.

Заявку на проведение массовых акций в органы местного самоуправления они не подавали.

Как сообщал УНИАН ранее, на Первомай в Одессе вышли около 300 пророссийских активистов. В частности, среди них сторонники организации "Борьба", неизвестные анархисты и митингующие с флагами РФ.