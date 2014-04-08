В Луганске сепаратисты ожидают ночью штурма

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент возле здания находится около 2 тысяч людей. Они начали жечь костры. Возле здания проходит постоянный молебен. Людей просят не расходиться, а наоборот звонить родственникам и присоединяться к митингу.

«Я уверен, что если здесь будут стоять люди, никакого захвата не будет», - заявил в микрофон один из активистов.

Читайте такжеВ Луганске сепаратисты возле СБУ заявляют, что "им осталось продержаться всего сутки"

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружейный склад, находящийся в управлении. Во время штурма были выбиты входные двери в здании, камнями разбиты окна, митингующим удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации. Во время штурма УСБУ пострадали 9 человек. В тот же день председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобождены из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных за сепаратизм.

8 апреля Антитеррористическая группа Службы безопасности Украины, которая осуществляет мероприятия по освобождению захваченного членами радикальной организации административного здания Управления СБУ в Луганске, установила, что злоумышленники заминировали помещение.

Отмечается, что, угрожая оружием и взрывчаткой, сепаратисты насильственно удерживают около 60 граждан, не дают людям оставить помещения и вернуться домой.

На данный момент здание остается захваченным сепаратистами.